Paul Pogba : Discussions secrètes pour le transfert d'un international français !

Certes, les joueurs de l'équipe de France évoluent pour la plupart à l'étranger. Cependant, trois champions du monde 2018 ont décidé de revenir dans l'hexagone. C'est le cas d'Olivier Giroud ou encore de Paul Pogba. Transféré de l'Udinese au RC Lens pour 6M€, Florian Thauvin a affirmé avoir été indirectement incité par Pogba à rejoindre le club lensois après des discussions téléphoniques.

Pour Paul Pogba, le chemin de la rédemption l'a amené en Principauté. Suspendu pour dopage en septembre 2023 et licencié par la Juventus en novembre 2024, le champion du monde 2018 s'est effondré au moment de signer son contrat avec l'AS Monaco au mois de juin. Les larmes ont coulé sur le visage de Pogba qui revient de loin chez les Monégasques et qui a incité Olivier Giroud à revenir également dans le championnat de France au LOSC.

«J'ai eu Paul de temps en temps» Un autre champion du monde tricolore a fait le choix de retrouver l'élite du football français à l'intersaison : Florian Thauvin. Le principal intéressé ne s'en est pas caché : les signatures de Pogba et de Giroud à l'ASM et à Lille ont pesé dans la balance pour donner son aval au RC Lens. « J'ai échangé avec Olivier, j'ai eu Paul de temps en temps. Je n'ai pas eu Paul depuis que j'ai signé à Lens. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un signal fort (ndlr qu'il ait signé à Monaco) ».