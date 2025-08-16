Transfert à 20M€ : Le coup de théâtre qui va rendre fou le PSG !

Depuis plusieurs jours maintenant, le feuilleton Gianluigi Donnarumma enflamme le mercato du PSG. Le portier italien est poussé vers la sortie dans la capitale. Manchester City serait sur le coup, mais devrait d’abord se débarrasser d’Ederson. Les Sky Blues auraient toutefois retourner leur veste concernant le gardien de but brésilien.
Où évoluera Gianluigi Donnarumma cette saison ? Cette question ne cesse d’enflammer le mercato. Remplacé par Lucas Chevalier au PSG, le portier italien est poussé vers la sortie. À an de la fin de son contrat, le champion d’Europe se serait fait à l’idée que son cycle dans la capitale était terminé. Le gardien de but de 26 ans s’est donc mis en quête d’un nouveau club cet été.
Manchester City rêve de Donnarumma...
Et ces derniers jours, Gianluigi Donnarumma s’était considérablement rapproché de Manchester City. Pep Guardiola serait un grand admirateur du gardien du PSG et voudrait donc profiter de l’opportunité qu’il représente sur le mercato. Mais pour cela, les Sky Blues doivent d’abord se séparer d’Ederson.
... mais a revu sa position pour Ederson
Comme le rapporte TeamTALK, Galatasaray accélérerait les choses pour recruter le portier brésilien cet été. Mais alors que le deal devait s’articuler autour de 10M€, Manchester City aurait finalement revu sa position et réclamerait désormais plus d’argent pour Ederson. Les pensionnaires de la Premier League attendraient aux alentours de 20M€ pour le gardien de 31 ans. Ce retournement de situation risque de prolonger le feuilleton Gianluigi Donnarumma, et rendre fou le PSG par la même occasion puisque les Rouge-et-Bleu souhaiteraient clore le dossier avant la fermeture du mercato estival. À suivre...