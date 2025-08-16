Transfert à 20M€ : Le coup de théâtre qui va rendre fou le PSG !

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs jours maintenant, le feuilleton Gianluigi Donnarumma enflamme le mercato du PSG. Le portier italien est poussé vers la sortie dans la capitale. Manchester City serait sur le coup, mais devrait d’abord se débarrasser d’Ederson. Les Sky Blues auraient toutefois retourner leur veste concernant le gardien de but brésilien.

Où évoluera Gianluigi Donnarumma cette saison ? Cette question ne cesse d’enflammer le mercato. Remplacé par Lucas Chevalier au PSG, le portier italien est poussé vers la sortie. À an de la fin de son contrat, le champion d’Europe se serait fait à l’idée que son cycle dans la capitale était terminé. Le gardien de but de 26 ans s’est donc mis en quête d’un nouveau club cet été.

Manchester City rêve de Donnarumma... Et ces derniers jours, Gianluigi Donnarumma s’était considérablement rapproché de Manchester City. Pep Guardiola serait un grand admirateur du gardien du PSG et voudrait donc profiter de l’opportunité qu’il représente sur le mercato. Mais pour cela, les Sky Blues doivent d’abord se séparer d’Ederson.