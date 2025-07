Pogba : Le retour impossible au PSG ?

Depuis sa terrible blessure en février 2023, Presnel Kimpembe n’a jamais réussi à revenir à son meilleur niveau. Si le défenseur central du PSG est aujourd’hui opération, Luis Enrique rechigne à lui donner un énorme temps de jeu. Tout simplement par qu’un retour au top est impossible pour Kimpembe ? C’est ainsi qu’un parallèle avec Paul Pogba a été effectué.

Pogba comme Kimpembe ?

Evoquant la similitude entre le cas Kimpembe et celui de Paul Pogba, Pierre Ménès a ajouté : « Le parallèle avec Pogba c’est que Pogba n’a pas eu la grave blessure de Kimpembe, mais il a eu des blessures. Et surtout, il y a des années sans jouer. Et on voit que Pogba, il signe à Monaco et direct derrière, on nous annonce qu’il va falloir 3 mois pour qu’il retrouve son niveau. Je trouve ça problématique comme recrutement ».