Transfert de Dembélé : La surprise à 0€ avec le PSG !

C'est en 2023 qu'Ousmane Dembélé a rejoint le PSG, qui avait alors levé sa clause libératoire de 50M€. Le Français a alors quitté le FC Barcelone, ce qu'il aurait pu faire un an plus tôt, arrivé au terme de son contrat. Le Barça avait finalement réussi à le prolonger, une surprise étant donné qu'on voyait déjà Dembélé signer... au PSG.

A l'été 2022, l'espace de quelques jours, Ousmane Dembélé était libre. En effet, le Français était arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone . Finalement, le club catalan était parvenu à prolonger Dembélé , mais voilà qu'à l'époque, il était déjà question d'un intérêt du PSG . Et au Barça, on pensait même que c'était déjà signé.

« Nous sommes arrivés à penser qu'il avait déjà signer pour le PSG »

Pour Sport, Jordi Cruyff est revenu sur l'été 2022 d'Ousmane Dembélé. L'ancien directeur sportif du FC Barcelone a alors expliqué : « L'arrivée de Raphinha et la prolongation de Dembélé, ça a été un moment compliqué. On était en juillet et le contrat de Dembélé était terminé. Nous sommes arrivés à penser qu'il avait déjà signer pour le PSG car il y avait des rumeurs ».