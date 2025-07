PSG - Luis Enrique : Le grand changement annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le bilan est plus que satisfaisant pour Luis Enrique. Après un début de saison moyen, le coach du PSG a changé de méthode. Plus proche de ses joueurs, le technicien espagnol est parvenu à amener son groupe sur le toit de l'Europe grâce à des choix audacieux. Une transformation remarquée et saluée par le journaliste Thibaud Vézirian.

Après un début de saison critiqué pour son ton sec et ses choix jugés rigides, Luis Enrique a peu à peu corrigé sa trajectoire au PSG. Plus à l’écoute de ses joueurs, plus calme en conférence de presse, l’entraîneur espagnol a revu sa méthode, avec à la clé une fin de saison réussie sur tous les plans.

La métamorphose de Luis Enrique Pour le journaliste Thibaud Vézirian, ce changement de comportement a tout changé. Loin du coach froid et distant de ses débuts, Luis Enrique s’est mué en véritable meneur d’hommes, capable de gérer un vestiaire rempli de stars sans entrer en conflit permanent.