PSG - Donnarumma : Une offre XXL va partir !

Cet été, l’avenir de Gianluigi Donnarumma pourrait prendre un tout autre tournant. Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, le portier italien n’a toujours pas prolongé à Paris, et se retrouve dans le viseur de plusieurs prétendants, comme Galatasaray. Après avoir recruté Victor Osimhen, le club turc serait prêt à offrir un salaire XXL au numéro 99 parisien.

Plus les semaines passent, et plus l’avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG s’assombrit. Et pour cause, pour le moment, les deux parties ne trouvent clairement pas d’accord pour une prolongation de contrat, alors que dans un an, le gardien italien sera libre. Forcément, cette situation ne convient pas aux dirigeants du PSG, qui vont devoir trancher entre prolonger son gardien, ou bien le vendre dès cet été afin de ne pas le voir quitter le club sans indemnité de transfert.