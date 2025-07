Départ de Barcola - PSG : La grande annonce !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Bradley Barcola restera-t-il cantonné à un rôle secondaire au PSG cette saison ? Pour Pierre Ménès, la réponse est non. L'ancien journaliste du Canal Football Club s’est montré optimiste sur l’avenir du jeune ailier parisien, concurrencé par Désiré Doué la saison dernière et annoncé du côté du Bayern Munich.

Nouvelle chance pour Barcola ?

Il estime même que la saison à venir offrira de nombreuses opportunités à Barcola. « On peut considérer que Doué va aussi connaître un petit trou et que le PSG va avoir une saison particulière, avec la Ligue des champions, la CAN pour Hakimi. Donc c’est une saison où la rotation ne sera pas un vain mot pour le PSG. Je pense que Barcola aura largement du temps de jeu la saison prochaine. » a-t-il lâché.