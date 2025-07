PSG - 14M€ : Le remplaçant de Barcola a dit oui !

Cet été, Bradley Barcola devrait rester au PSG. Une mauvaise nouvelle pour le Bayern Munich qui se voyait bien mettre la main sur le Français. Finalement les Bavarois ont donc changé leur fusil d’épaule et se sont tournés vers Luis Diaz. Ce dernier serait d’accord pour rejoindre le champion d’Allemagne et il aurait déjà accepté un contrat avec un salaire de 14M€ à la clé.

Avec le départ de Kylian Mbappé, on pouvait se demander si le PSG allait réussir à se montrer décisif d’un point de vue offensif. Beaucoup pensaient que cela allait être très compliqué, mais finalement Luis Enrique a eu raison et le club de la capitale a tout raflé ou presque sans le champion du monde. Ousmane Dembélé y est pour beaucoup, lui qui a fini meilleur buteur parisien de la saison et qui est le grand favori pour le Ballon d’or.