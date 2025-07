L'étrange comportement du PSG qui lui a été fatal !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 13 juillet dernier, le PSG s’est lourdement incliné en finale de la Coupe du monde des Clubs (3-0). Une contre-performance sérieuse pour des Parisiens qu’on annonçait largement favoris. D’après la presse anglaise, avant la rencontre, les dirigeants du club de la capitale étaient trop confiants vis-à-vis de la victoire, voire un peu arrogants.

Le PSG a sombré contre Chelsea

Rapidement pris à la gorge par des Blues survoltés, les Parisiens n’ont jamais réussi à revenir dans la rencontre. Résultat, Chelsea s’est adjugé ce titre, et le PSG a montré des limites qui n’avaient plus été vues depuis plusieurs mois. Le club parisien et ses dirigeants ont-ils fait preuve de suffisance sur ce choc ? C’est en tout cas ce qu’affirme The Times. Le média anglais révèle ainsi qu’en amont de ce match, les dirigeants parisiens se sont montrés arrogants.