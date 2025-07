Wanda Nara en couple avec une star du PSG ? Elle répond !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Séparée de Mauro Icardi, Wanda Nara fait une nouvelle fois la une de la presse people argentine et européenne. Libre, la femme d’affaires et animatrice ne cherche pas à se recaser… mais cela n’empêche pas certaines rumeurs d’enfler. Dernière en date : une relation supposée avec le Marocain Achraf Hakimi, aujourd’hui joueur du PSG

Wanda Nara attire autant l’attention pour sa carrière médiatique que pour sa vie privée. Après des années passées à gérer celle de Mauro Icardi — en tant qu’épouse et agente — la star argentine mène aujourd’hui sa propre trajectoire. Elle anime, produit, communique… et ne se cache plus derrière personne. Officiellement séparée de l’attaquant de Galatasaray , Wanda Nara affirme être en paix avec elle-même et son passé. Mais cela n’empêche pas les spéculations d’aller bon train.

Sur le plateau de l’émission argentine LAM, la chroniqueuse Yani Latorre a jeté un pavé dans la mare en affirmant que Wanda entretiendrait une relation avec un joueur bien connu du PSG . « J'ai des informations sur un joueur du PSG avec lequel Wanda entretient une relation. C'est le prétendant le plus enviable de l'équipe et il connaît Mauro pour avoir joué au Paris Saint-Germain. Elle semble être avec le Marocain Hakimi. » avait confié cette journaliste people.

Elle répond cash

De quoi faire le tour des réseaux sociaux en quelques heures. Pourtant, la principale intéressée a rapidement réagi, dans un entretien donné à La Nacion. « Non, je suis libre. Je ne pense pas qu'il soit possible de planifier. Si je rencontre quelqu'un, d'accord. Mais je ne cherche personne. J'ai été mariée pendant de nombreuses années et j'ai vécu la vie de quelqu'un d'autre, et maintenant je pense beaucoup plus à moi. J’ai été mariée, j’ai des enfants. Par conséquent, le partenaire que je rencontre doit être un bon interlocuteur, énergique et sincèrement aimant. Je n'attends rien d'un homme. Je ne regrette pas les années passées avec Mauro, mais je ne suivrais pas les traces d'un autre homme maintenant. » a déclaré Nara.