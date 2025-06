Wanda Nara : Sa nouvelle histoire d’amour avec un joueur du PSG ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Connue pour avoir partagé la vie et géré la carrière de Mauro Icardi, Wanda Nara se serait rapprochée d'un joueur du PSG. A en croire un journaliste argentin, la jeune femme de 38 ans vivrait une histoire d'amour avec Achraf Hakimi, qui aurait rompu avec l'actrice espagnole Hiba Abouk l'année dernière.

Hakimi dans les bras de l'ex d'Icardi ?

« J'ai des informations sur un joueur du PSG avec lequel Wanda entretient une relation. C'est le prétendant le plus enviable de l'équipe et il connaît Mauro pour avoir joué au Paris Saint-Germain. Elle semble être avec le Marocain Hakimi. Je suis l'histoire pour savoir comment tout cela a commencé. Je ne m'arrêterai pas tant que je ne saurai pas exactement de qui il s'agit » a déclaré le journaliste dans des propos rapportés par The Daily Star et Sports.ru.