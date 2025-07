80M€ : Le meilleur du monde a signé au PSG !

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a fait plier l'Inter en formulant une offre de 70M€ (bonus compris) pour le transfert d'Achraf Hakimi, et ce, lors de l'été 2021. Et aujourd'hui, l'international marocain serait le latéral droit le plus cher du monde, ayant une valeur marchande avoisinant les 80M€.

Alors qu'il brillait du côté de l'Inter, Achraf Hakimi a séduit la direction du PSG. Déterminé à recruter l'international marocain, le club de la capitale a fait le nécessaire pour remplir cet objectif lors de l'été 2021.

