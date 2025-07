Du PFC au PSG, il balance tout !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Passé par les équipes de jeunes du Paris FC, Omar Sissoko arrive en Ligue 1 en pleine post-formation avec le club racheté par la famille Arnault. Bientôt opposé au PSG avec le PFC, l’attaquant né à Poissy n’a pas dissimulé son rêve d’un transfert au Paris Saint-Germain entre autres.

Liverpool, le Real Madrid, le PSG, Omar Sissoko a le tournis

« Je rêve d’atteindre le plus haut niveau, les plus grandes compétitions, les plus grandes équipes. Je rêve de jouer la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, l’Euro. Je rêve des grandes équipes, le Barça, le Real, le PSG, Liverpool. Je rêve d’atteindre le sommet, marquer des buts au plus haut niveau, ce serait pas mal ». Que ce soit le PSG, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone, Omar Sissoko est prêt à tout prendre, reste à savoir quel avenir le football professionnel lui réservera.