PSG : Une polémique éclate, Dembélé jubile ?

A tout juste 18 ans, Lamine Yamal traverse la plus grosse crise de sa carrière. Sa soirée polémique ne cesse de faire parler en Espagne. Et cette affaire pourrait bien avoir une incidence sur la course au Ballon d'Or. Pour Florent Gautreau, les critiques envers la star du FC Barcelone pourraient faire les affaires d'Ousmane Dembélé (PSG).

Lamine Yamal est au cœur d’une incroyable polémique. Pour son anniversaire, le joueur du FC Barcelone a fait appel à des comédiens atteints de nanisme. « Je travaille pour le Barça, je joue pour le Barça. Et quand je suis loin de la Cité Joan Gamper (le centre d'entraînement), je profite de la vie, c'est tout » a répondu le joueur. Journaliste pour RMC, Florent Gautreau ne voit pas non plus le mal dans cette affaire.

Gautreau monte au créneau « Je pense qu’on ne passe rien à Yamal et que déjà, à peine le gars est entré dans la lumière, qu’une manière ou d’une autre, on veut lui faire payer ça. C’est à dire qu’il n’a plus le droit à un petit dérapage, aucune attitude un peu inconvenante car il est parti dans le grand monde de la médiatisation à outrance et à partir de là tu n’as plus le droit à l’erreur. Sauf que c’est es un gamin, qui vient d’avoir d’avoir 18 ans. On a un phénomème et parce que le gars, qui reste un gamin, a eu une attitude pas super clean à la fin d’un match et qu’il y a cet anniversaire, on ne lui passe rien » a-t-il confié lors de l’After Foot.