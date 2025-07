Lamine Yamal : Police, plainte... La réponse cash de son père !

Dernièrement, Lamine Yamal a beaucoup fait parler de lui. L’Espagnol a été au cœur d’une polémique lors de la célébration de son anniversaire après avoir notamment embauché des personnes de petite taille pour l’occasion. L’attaquant fait l’objet de vives critiques et son père a tenu à monter au créneau pour le défendre.

Malgré son statut de star du football, Lamine Yamal est pointé du doigt depuis quelques jours. Il est notamment reproché à l’attaquant du FC Barcelone d’avoir organisé une énorme fête d’anniversaire pour ses 18 ans et d’avoir embauché des personnes de petite taille pour l’occasion. Cela ne passe pas en Espagne et le crack se fait détruire.

Ce jeudi, le père de Lamine Yamal a tenu à défendre son fils. Ce dernier a voulu dédramatiser la situation auprès d’Europa Press en évoquant notamment le jeune âge du joueur du FC Barcelone . « C'est un jeune garçon. Les gens devraient comprendre que c'est un gamin qui vient d'avoir 18 ans et qui a aussi le droit de profiter un peu de la vie. Nous comprenons tous qu'il est un sportif professionnel, comme vous voulez, mais c'est aussi un enfant comme les autres. Il a son âge, il a ses amis, il a ses parents qui prennent bien soin de lui, grâce à Dieu pour tout cela. »

« Allez-y et portez plainte »

Selon Mounir Nasraoui, son fils n’a donc rien fait de mal. Il invite d’ailleurs les gens à aller porter plainte s’ils estiment que cela est nécessaire et approprié. « S'il a fait quelque chose de mal, il y a les commissariats de police, allez-y et portez plainte. Mais comme il n'a rien fait, il n'y a pas de problème. Que Dieu bénisse tout le monde et que nous soyons fidèles les uns aux autres. Merci, messieurs. » Le retour de Lamine Yamal sur les terrains sera attendu avec impatience.