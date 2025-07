Acharnement, fake news… La vérité dévoilée sur Mbappé !

Alexis Brunet

Depuis qu’il a commencé sa carrière professionnelle, le moindre fait et geste de Kylian Mbappé est scruté et tout ce que fait l’attaquant est décortiqué. Dernièrement, c’est un don du joueur du Real Madrid à certains policiers qui a beaucoup fait parler. Pour Pierre Ménès, cela n’est que de l’acharnement et même parfois on frôlerait la fake news.

Alors qu’il se trouve actuellement en vacances après sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé fait parler de lui. En effet, Le Canard enchaîné a dévoilé dernièrement que l’attaquant avait fait un don à des policiers chargés d’assurer la sécurité des joueurs de l’équipe de France en 2023. Une enquête de l’IGPN a même été ouverte pour ce don qui s’élèverait à 180 000€.

« C’est un acharnement qui me semble tout à fait invraisemblable » Suite à cette nouvelle affaire Mbappé, Pierre Ménès a décidé de prendre la parole sur sa chaîne YouTube. Le journaliste a notamment fait part d'un acharnement envers le champion du monde 2018, qui daterait selon l’ancien pensionnaire du CFC de la mort du jeune Nahel et de la prise de position de l’attaquant : « J’ai l’impression que le feuilleton Mbappé est quelque chose de perpétuel. Alors il y a Mbappé contre le PSG, Mbappé contre Vinicius, il y a Mbappé contre la gastro, il y a Mbappé-Stockholm. C’est un acharnement qui me semble tout à fait invraisemblable, surtout que, évidemment, sur de nombreux sujets, on frôle la fake news. Après, comme j’ai eu l’occasion de le dire plusieurs fois, Kylian ne fait pas tout bien, même dans sa communication qui est pourtant hyper maîtrisée. Je situe le début de ses ennuis en termes de popularité au petit ange parti trop tôt au moment où Nahel a été tué par le policier en faisant un refus d’obtempérer. Visiblement une partie des supporters des Bleus n’a pas toléré ni pardonné cette prise de parole comme son engagement politique contre le Rassemblement national pour les législatives. »