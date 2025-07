Nouvelle chaîne, Pierre Ménès annonce un changement qui lui fait plaisir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que DAZN ne diffusera plus la Ligue 1 sur sa plateforme à partir de cette saison, la LFP va lancer le mois prochain sa plateforme pour retransmettre les rencontres du PSG, de l’OM et des autres formations du Championnat. Un changement salué par Pierre Ménès, qui espère du mieux...

Une saison et puis s’en va. Choisi pour retransmettre 8 des 9 rencontres de Ligue 1 chaque semaine, l’autre match étant sur beIN Sports, DAZN va arrêter de diffuser le championnat de France, qui va avoir droit à sa propre chaîne le mois prochain. Un changement qui ravit Pierre Ménès, ne mâchant pas ses mots contre DAZN tout au long de la saison.

« Fini les commentaires moisis et les émissions bâclées » « On a des petites joies dans la vie: je viens de résilier mon abonnement à DAZN, a écrit ce jeudi l’ancien chroniqueur du Canal Football Club sur X. Fini les commentaires moisis et les émissions bâclées. Maintenant on espère tous une autre qualité avec Ligue 1+ ». Du côté de la LFP, on compte mettre « les moyens pour avoir un produit de qualité ».