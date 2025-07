Rothen : Le clash à cause de Kylian Mbappé !

Depuis son départ du PSG, Kylian Mbappé fait l’objet de nombreuses critiques. Selon Pierre Ménès, le principal responsable de cet acharnement médiatique serait Jérôme Rothen. L’ancien pensionnaire du CFC accuse la vedette de RMC de ne faire que critiquer l’attaquant du Real Madrid alors que par le passé il le brossait dans le sens du poil pour obtenir une interview exclusive.

Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès est revenu sur cette nouvelle affaire Mbappé , mais surtout l’acharnement que subit le joueur du Real Madrid depuis longtemps. Selon le journaliste, l’attaquant se serait notamment mis une partie des supporters des Bleus à dos lorsqu’il avait pris position sur la mort de jeune Nahel , tué par un policier à la suite d’un refus d’obtempérer. « J’ai l’impression que le feuilleton Mbappé est quelque chose de perpétuel. Alors il y a Mbappé contre le PSG, Mbappé contre Vinicius, il y a Mbappé contre la gastro, il y a Mbappé-Stockholm. C’est un acharnement qui me semble tout à fait invraisemblable, surtout que, évidemment, sur de nombreux sujets, on frôle la fake news. Après, comme j’ai eu l’occasion de le dire plusieurs fois, Kylian ne fait pas tout bien, même dans sa communication qui est pourtant hyper maîtrisée. Je situe le début de ses ennuis en termes de popularité au petit ange parti trop tôt au moment où Nahel a été tué par le policier en faisant un refus d’obtempérer. Visiblement une partie des supporters des Bleus n’a pas toléré ni pardonné cette prise de parole comme son engagement politique contre le Rassemblement national pour les législatives. »

Rothen engagé par le PSG contre Mbappé ?

Pour Pierre Ménès, cet acharnement médiatique dont souffre Kylian Mbappé serait en partie causé par Jérôme Rothen. L’ancien joueur du PSG a beaucoup critiqué l’attaquant du Real Madrid dernièrement, au point même que le journaliste se demande s’il ne serait pas au service du champion de France pour décrédibiliser son ancien joueur. « Maintenant, est-ce que ça justifie une telle vendetta permanente ? Vendetta dont le chevalier servant numéro un est Jérôme Rothen, qui a passé son année à vomir sa bile sur Mbappé dans son émission sur RMC alors qu’il lui faisait des lipèdes dans tous les sens lorsqu’il essayait de décrocher une interview qu’il a finalement décrochée. Alors est-ce qu’il est au service du PSG pour décrédibiliser l’attaquant français ? C’est possible. En tout cas son commentaire sur DAZN, chaîne sur laquelle il a aussi gerbé toute la saison, mais pour prendre un petit bifton ça ne l’a pas gêné d’y aller, où finalement il n’a quasiment parlé que de lui pendant le match PSG-Real Madrid a démontré de façon éclatante que j’avais raison à son sujet. De ne même pas avoir l’intelligence de se dire que le garçon a fait une intoxication alimentaire sévère telle qu’elle a été décrite par les médecins avec hospitalisation et perte de six kilos. Je veux dire, si on regarde le match avec un minimum d’objectivité, on voit que Mbappé n’avait aucun jus dans ce match. »