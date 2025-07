Transfert à 16M€ : Une vieille connaissance de De Zerbi répond à l'OM !

Très en vue lors de son prêt à l'AJ Auxerre la saison dernière, Hamed Traorè, que Roberto De Zerbi a entraîné en Italie, aurait alarmé la direction de l'OM. A tel point que le club phocéen aurait formulé une offre d'environ 12M€, plus bonus, à Bournemouth. Interrogé sur l'intérêt de l'OM, le milieu de terrain de 25 ans a lâché ses vérités.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec Bournemouth , Hamed Traorè a été envoyé à l' AJ Auxerre la saison dernière, et ce, sous la forme d'un prêt. Ayant fait le plus grand bonheur des Bourguignons, le milieu de terrain de 25 ans aurait séduit la direction de l' OM . D'ailleurs, le club dirigé par Pablo Longoria serait même passé à l'offensive il y a plusieurs semaines.

«J’aimerais que ce soit un transfert sec»

Lors d'un entretien accordé à Il Corriere dello Sport, Hamed Traorè a répondu à l'intérêt de l'OM. Dans le même temps, l'ancien pensionnaire de l'AJ Auxerre a fixé ses conditions pour quitter Bournemouth. « Si je vais rester à Bournemouth ? On va voir. Je viens de terminer une saison importante, je veux tirer le meilleur de ce que j’ai appris et continuer à progresser. Une préférence entre l'OM et la Fiorentina, qui s'intéressent à moi ? Aucune. Je veux jouer pour un club qui croit en moi. Et si je pars, j’aimerais que ce soit un transfert sec. Si la Serie A me manque ? Oui, mais je me sentais aussi bien en Ligue 1 », a confié Hamed Traorè. Reste à savoir si le joueur formé à Empoli va finalement signer à l'OM lors de ce mercato estival.