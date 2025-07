Mercato : «Un joli coup» est annoncé à l’OM

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Parti en Arabie saoudite à l’issue d’une saison réussie sous les couleurs de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang fait son grand retour sur la Canebière. À 36 ans, l’international gabonais suscite encore beaucoup d’enthousiasme. Pour Laurent Hess, ce come-back est tout sauf un simple coup médiatique : il pourrait bien peser lourd dans la saison olympienne.

On le pensait parti pour de bon, emporté par les sirènes dorées du Golfe. Mais Pierre-Emerick Aubameyang n’en avait visiblement pas terminé avec l ’OM . Un an après son départ, l’attaquant de 36 ans serait sur le point de faire son grand retour sur la Canebière. L'ancien d' Arsenal et de l 'ASSE a consenti un énorme effort financier pour signer à Marseille. Et malgré les doutes que certains pourraient émettre sur son âge ou sa motivation, nombreux sont ceux qui saluent cette opération, à commencer par le journaliste Laurent Hess.

« C’est un vrai renfort »

« A 36 ans, Aubameyang n’incarne pas l’avenir de l’OM, c’est évident, mais c’est un joli coup que réalise le club phocéen en le faisant revenir. L’attaquant n’a pas pu perdre ses qualités en un an passé en Arabie saoudite, et ses états de service à Marseille en 2023-24 parlent pour lui. Comment ne pas se réjouir de son retour quand on supporte l’OM ? C’est un vrai renfort, en plus il était libre » a confié le journaliste de But Football Club.