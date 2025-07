Aubameyang - OM : Le coup de pouce à 7M€

Très prochainement, Pierre-Emerick Aubameyang devrait s’engager à l’OM après avoir résilié son contrat à Al-Qadsiah. Le Gabonais va donc faire son retour à Marseille, après y avoir évolué lors de la saison 2023-2024. Le Gabonais était par la suite parti en Arabie saoudite, ce qui avait fait économiser 7M€ aux dirigeants phocéens en raison de diverses primes. Explication.

Lors de la saison 2023-2024, Pierre-Emerick Aubameyang avait porté l’OM sur ses épaules. Recruté gratuitement en provenance de Chelsea, le Gabonais avait éclaboussé la Ligue 1 et la Ligue Europa de son talent en marquant 30 buts toutes compétitions confondues. Malheureusement, les supporters marseillais n’avaient alors pas pu profiter plus du talent du buteur, car ce dernier avait décidé de rejoindre l’Arabie saoudite et plus précisément Al-Qadsiah, après seulement une saison dans le sud de la France.