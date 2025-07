Vente OM : «Des millions» d’euros, l’Arabie Saoudite frappe fort !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Persuadé depuis plusieurs années que l’Olympique de Marseille est au cœur d’un processus de vente, Thibaud Vézirian continue de défendre sa version. Selon lui, des évolutions structurelles importantes ont eu lieu dans l’ombre, et la prise de pouvoir du consortium saoudien ne serait plus qu’une question de temps.

Thibaud Vézirian n’a pas changé de discours. Depuis 2020, l’ancien journaliste de La Chaîne l’Équipe travaille sur le dossier du rachat de l’OM. Cinq ans plus tard, il affirme que le processus est bien plus avancé qu’on ne le pense. Et Vézirian apporte des preuves.