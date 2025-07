Départ de l’OM : La grande annonce signée De Zerbi

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié à l’OM jusqu’en 2027, Roberto De Zerbi a tenu un discours intrigant sur son avenir. Interrogé par le journaliste Salim Lamrani, l’entraîneur italien a affirmé n’avoir aucune raison de quitter Marseille, une ville qu’il dit profondément aimer pour son atmosphère unique et la passion débordante de ses supporters.

Arrivé à l’été 2024, Roberto De Zerbi a connu une première saison mouvementée à la tête de l’ Olympique de Marseille. Malgré des hauts et des bas, le technicien italien a réussi à qualifier le club pour la prochaine édition de la Ligue des champions, un objectif important pour les dirigeants. Sauf retournement de situation, De Zerbi devrait rester sur le banc de l' OM la saison prochaine. Lors d’un récent séjour aux États-Unis, il aurait été convaincu par les arguments de Frank McCourt, le propriétaire du club, ainsi que par ceux de Pablo Longoria. Le projet olympien, porté par une ambition claire et un soutien renouvelé, semble avoir conforté l’entraîneur italien dans sa volonté de poursuivre l’aventure sur la Canebière.

« Avec Roberto, on a lancé un cycle de trois ans, ce qui n’est pas habituel ici. Le projet est basé sur la confiance et des objectifs partagés. On est dans une bonne position et je crois que c’est la volonté du club de continuer avec De Zerbi, absolument » avait déclaré le président de l’ OM en mai dernier.

De Zerbi annonce la couleur

Il faut dire que Roberto De Zerbi s’est rapidement acclimaté à l’environnement marseillais. Il semble pleinement épanoui dans cette ambiance populaire et passionnée, qui correspond parfaitement à sa personnalité. Pendant plusieurs mois, Salim Lamrani a recueilli les confidences du technicien italien, dont certaines figurent dans son ouvrage « le football selon Roberto de Zerbi ». L’une d’elles concerne directement son avenir à l’OM. « Aucune équipe ne peut me débaucher d’un endroit où je me sens bien. Je pars uniquement lorsqu’il y a un conflit, des objectifs divergents ou que je ne me sens plus à l’aise au sein de l’institution, peu importe la durée du contrat » aurait déclaré l’entraîneur marseillais.