Transfert à 10M€ - OM : C’est validé

La presse italienne avait récemment évoqué un intérêt de l'OM pour Jackson Tchatchoua (Hellas Vérone). Agé de 23 ans, l'arrière droit pourrait remplacer Quentin Merlin, dont l'avenir reste incertain. Ancien de Montpellier, de l'OGC Nice ou encore du Racing Club de Strasbourg, Bill Tchato l'a encouragé à rejoindre la formation de Roberto de Zerbi.

Un défenseur envoyé à l'OM

Passé par Montpellier, l'OGC Nice et le Racing Club de Strasbourg, l’ancien défenseur international camerounais Bill Tchato a pris la parole pour conseiller son jeune compatriote. Pour lui, l’OM représenterait une étape idéale dans sa progression. « Je lui conseillerais l’OM ou l’Inter. Il est jeune, 23 ans seulement. En France, je pense qu’il jouera le plus, et comme c’est un club populaire (l’OM, ndlr), il aura plus de visibilité, surtout avec la Ligue des champions. Marseille serait donc un bon tremplin pour lui », a déclaré Tchato au cours d’un entretien accordé à Africa Foot.