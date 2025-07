OM - Transfert à 10M€ : Coup de théâtre à l’étranger !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pas assuré de rentrer dans les plans de Roberto De Zerbi compte tenu de la forte concurrence dans l'entrejeu, Valentin Rongier pourrait bien quitter l'OM cet été. Igor Tudor aurait d'ailleurs réclamé le transfert du joueur qu'il connaît très bien pour l'avoir eu sous ses ordres à Marseille. Mais le profil de Rongier ne fait pas l'unanimité à la Juventus.

La Juventus frustre Tudor

Cependant, un autre club semblait très intéressé par le transfert de Valentin Rongier à savoir la Juventus. Et pour cause, Igor Tudor connaît très bien le joueur qu'il a eu sous ordres à l'OM et dont il avait fait l'un de ses cadres. Cependant, L'EQUIPE assure que ce transfert ne devrait pas se conclure. Et pour cause, bien que le technicien croate ait un poids important dans les décisions sur le mercato, comme en témoigne son refus de recruter Franck Kessié, il faut l'unanimité au sein de la direction de la Vieille Dame pour boucler un transfert. Et visiblement, ce n'est pas le cas pour Valentin Rongier dont le profil n'a pas été validé par toutes les têtes pensantes à la Juve, qui n'accèdera donc pas à la requête de Tudor.