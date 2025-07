ASSE : Folie sur le mercato, un coup de théâtre annoncé !

Pour préparer la saison prochaine, l'ASSE s'active sur le mercato. Si les dirigeants des Verts avaient bien avancé une piste pour renforcer le poste de latéral droit, ce dossier aurait pris du plomb dans l'aile dernièrement. A tel point que l'ASSE ne devrait pas officialiser la signature d'une recrue XXL prochainement.

Montée en Ligue 1 l'été dernier, l' ASSE est déjà redescendu en Ligue 2 . Pour retrouver l'élite le plus tôt possible, le club du Forez compterait enflammer le mercato estival.

«Il n'y a pas de recrue folle qui va être annoncée»

« Je disais la dernière fois que c'était très avancé au niveau de latéraux, je suis désolé pour le petit rétropédalage, mais il reste quelques petites choses à régler. Finalement, une piste qui était avancée l'est moins aujourd'hui. Ça prospecte pas mal à l'étranger et en France, en Ligue 2 notamment pour le poste de latéral droit. Je pense que je pourrai vous donner plus de détails dans les prochains jours. À date, aujourd'hui (ce mardi, ndlr), il n'y a pas de recrue folle qui va être annoncée. Néanmoins, on a vu comment ils travaillent, comme on le voit à Lens, ça travaille beaucoup en sous-marin et ça avance. C'est très dur d'avoir des informations mais il y a quand même quelques bruits qui courent », a précisé Sébastien Denis, journaliste de Foot Mercato. Reste à savoir si l'ASSE réussira finalement à s'offrir un nouvel arrière droit d'ici la fin du mercato estival.