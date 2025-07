EXCLU - Mercato : L’ASSE en grande difficulté avec cette pépite de 17 ans !

Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

L’AS Saint-Etienne tente de sécuriser son avenir en prolongeant notamment les grands espoirs du club. Mais avec le talentueux Paul Eymard (génération 2008), le dossier se complique…

Avec Djyllian N’Guessan (16 ans), Paul Eymard (17 ans) incarne la nouvelle génération montante de l’ ASSE . Deux joueurs qui ont pris part à la dernière finale du championnat d’Europe U17, perdue contre le Portugal (0-3). Et si l’attaquant ( N’Guessan ) fait déjà partie du groupe d ’Eirik Horneland , le milieu de terrain ( Eymard ) doit encore franchir quelques paliers pour faire ses débuts avec les professionnels. Mais c’est d’abord en coulisses que l’avenir de la pépite stéphanoise se joue.

Bras de fer avec Paul Eymard

Depuis plusieurs mois, l’ASSE tente d’offrir à Paul Eymard son premier contrat professionnel. Mais selon nos sources, le dossier se complique fortement en coulisses… Un bras de fer s’est engagé entre le club stéphanois et le clan Eymard. A ce jour, aucun accord n’a été trouvé et les demandes du joueur sont jugées trop importantes. Par ailleurs, Paul Eymard se retrouve très courtisé, en France comme à l’étranger. Les chances de le voir vendu par l’ASSE cet été existent puisque son contrat actuel se termine à l’été 2026, dans un an seulement…