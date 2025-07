Mercato : Accord trouvé, le PSG va trancher !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Prêté au Stade de Reims cette saison, Gabriel Moscardo a retrouvé le PSG pour la Coupe du monde des Clubs cet été. Néanmoins, le milieu de terrain brésilien n’a pas joué, et son avenir devrait s’écrire à l’étranger. Plusieurs clubs espagnols s’intéressent au joueur de 19 ans, et surtout le Betis Séville qui va formuler une offre au club parisien.

Moscardo voulait s’imposer au PSG

« Je suis sûr que dans cette dernière ligne droite avec Reims je vais jouer davantage. Mon rêve est d’être au PSG, jouer Ligue des Champions et aller en Seleção. Les six derniers mois en France n’ont pas été parfaits. Des problèmes physiques, parfois le coach mettait deux autres jeunes. Je vais chercher plus d’espace. Quand j’aurai l’opportunité d’être sur le terrain, je vais prouver. Je vais tout faire pour trouver de l’espace et ensuite le faire au PSG. Mon poste préféré c’est numéro 5. Tout ce que j’ai montré avec les Corinthians, je vais le montrer en Europe. Au PSG, si Dieu veut, et en Seleção, j’espère », déclarait-il en mars dernier.