PSG : Le pari gagnant de TF1 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, la finale de la Coupe du monde des clubs entre le PSG et Chelsea était diffusée sur DAZN mais aussi sur TF1. La première chaine avait décidé de bousculer ses programmes pour l’occasion et c’est ainsi que le match entre l’équipe de France et les Pays-Bas à l’Euro féminin a basculé sur France 2. Et d’un point de vue audiences, la décision a été la bonne.

Entre PSG-Chelsea et France-Pays-Bas, il a fallu faire un choix pour TF1. Initialement, c’est la rencontre de l’Euro féminin de Sakina Karchaoui et ses coéquipiers qui devait être diffusée ce dimanche soir. Toutefois, suite à la qualification du club de la capitale en finale de la Coupe du monde des clubs, TF1 a donné la priorité au PSG. Un temps décalées sur TMC, les Bleues ont finalement été diffusées sur France 2.

Plus de monde devant PSG-Chelsea ! Alors que les deux rencontres étaient diffusées ce dimanche soir l’une en face de l’autre sur TF1 et France 2, l’une des interrogations était de savoir laquelle ferait la meilleure audience. Ce lundi, la réponse est tombée. Comme l'a rapporté L'Equipe, pendant que le match entre l’équipe de France et les Pays-Bas a réuni 2,3 millions de téléspectateurs, TF1 en a attiré plus du double avec 4,8 millions de téléspectateurs pour PSG-Chelsea.