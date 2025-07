Mercato - OM : Le nouveau plan B à 15M€ !

Alexis Brunet

Cet été, Leonardo Balerdi est très courtisé sur le marché des transferts. Le défenseur de l’OM plait notamment à la Juventus de Turin et à Igor Tudor, son ancien entraîneur. Toutefois, la formation phocéenne ne compte pas céder l’Argentin et la Vieille Dame va donc devoir changer son fusil d’épaule. En plus de l’ancien joueur du Borussia Dortmund, les dirigeants turinois pisteraient Jeff Chabot et un transfert à 15M€ pourrait même voir le jour.

Après une saison terminée à une belle deuxième place, l’OM entend faire encore mieux l’année prochaine. Cela passe donc par un recrutement ambitieux, mais surtout par le fait de conserver ses cadres. Ainsi, le club phocéen va devoir mettre les barbelés pour Mason Greenwood, Leonardo Balerdi ou bien Adrien Rabiot par exemple.

Balerdi plaît à la Juventus de Turin Justement, depuis plusieurs semaines, de nombreuses rumeurs évoquent un possible départ de Leonardo Balerdi. Le défenseur de l’OM plairait en Italie, à l’AS Rome, mais surtout à la Juventus de Turin. Igor Tudor aimerait bien pouvoir retrouver un joueur qu’il avait sous ses ordres lorsqu’il entraînait la formation du sud de la France.