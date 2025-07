Mercato - OM : Un gros échec déjà annoncé en direct ?

L’OM poursuit un mercato ambitieux en vue de la Ligue des champions. Si Pierre-Emerick Aubameyang figure parmi les cibles prioritaires pour doubler le poste d’avant-centre, son retour ne convainc pas tout le monde. Florent Gautreau, dans l’After Foot, a exprimé ses doutes quant à l’efficacité de cette opération.

L’OM continue son mercato très ambitieux, et si des ailiers sont ciblés à gauche, notamment Malick Fofana ou Igor Paixao, les dirigeants marseillais souhaitent aussi recruter un avant-centre pour suppléer Amine Gouiri. Avec la qualification en Ligue des champions et l’enchaînement des matchs, le buteur algérien de l’OM ne pourra pas assurer toute la saison, et Pierre-Emerick Aubameyang apparaît comme la recrue idéale… mais pas pour tout le monde.