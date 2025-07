EXCLU - Mercato : Davitashvili, Stassin… Ce que l’ASSE a réellement reçu pour ses deux cracks

Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Du côté de l’ASSE, la rubrique mercato s’agite autour de deux cracks offensifs des Verts, Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin. Le 10 Sport fait le point de ces deux pistes.

Faute d’avoir pu éviter la descente en Ligue 2, l’ASSE est entrée dans un mercato estival très animé. Et si, du côté des arrivées, les Verts montrent qu’ils ont clairement l’ambition de construire un groupe pour remonter dès 2026 en Ligue 1, au rayon des possibles départs, ça s’agite aussi très fort pour récupérer les talents stéphanois. En première ligne, on retrouve les deux pépites offensives foréziennes : Zuriko Davitashvili (24 ans) et Lucas Stassin (20 ans). Deux garçons très courtisés, en France comme à l’étranger.