Mercato : L’ASSE a signé une future star !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À seulement 22 ans, Chico Lamba rejoint l’ASSE en tant que cinquième recrue de l’été. Malgré la relégation en Ligue 2, le jeune défenseur s’est laissé séduire par le projet stéphanois. Ce mardi, un journaliste portugais a livré un portrait élogieux du joueur, laissant penser que les Verts ont réalisé une belle affaire sur ce mercato.

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE ne manque pas d’ambition et se montre particulièrement active en ce début de mercato. Les Verts ont d’ores et déjà levé les options d’achat concernant Irvin Cardona et Maxime Bernauer, tout en finalisant les recrutements de Lassana Traoré, Mahmoud Jaber et Chico Lamba. Ce dernier, défenseur portugais de 22 ans, est arrivé en provenance d’Arouca pour un transfert estimé à 6M€.