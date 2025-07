Mercato : Il quitte Guardiola et rejoint l'ASSE !

Amadou Diawara

Promue il y a seulement un an en Ligue 1, l'ASSE vient de redescendre en Ligue 2. Pour retrouver l'élite le plus rapidement possible, les Verts ont décidé de s'offrir les services d'un Directeur de la Performance. Un poste qui n'existait pas auparavant à l'ASSE. Après un passage à Manchester City, Donough Holohan vient de débarquer à Saint-Etienne.

A la fin de la saison 2023-2024, l'ASSE a validé son ticket pour monter en Ligue 1. Classés troisièmes en Ligue 2, les Verts ont battu le FC Metz aux barrages. Toutefois, après avoir retrouvé le gout de l'élite pendant seulement une saison, le club stéphanois est de nouveau relégué.

Après Manchester City, Holohan signe à l'ASSE N'ayant pu faire mieux qu'une 17ème place en Ligue 1 en 2024-2025, l'ASSE évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Et pour se donner un maximum de chances de remonter dans l'élite, les Verts ont changé leur fusil d'épaule.