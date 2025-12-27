Le PSG annonce un coup lunaire !

Alexis Brunet

Le 17 décembre dernier, le PSG s’est imposé en finale de Coupe intercontinentale face à Flamengo grâce à un immense Matvey Safonov. Le portier russe a arrêté quatre tentatives brésiliennes lors de la séance de tirs au but et il a été élu homme du match. Toutefois, c’est Vitinha qui a remporté le trophée de joueur du tournoi, ce qui paraît un peu lunaire pour le milieu de terrain portugais.

Le PSG a fini l’année 2025 en beauté. Après la Ligue 1, le Trophée des champions, la Coupe de France, la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe, le club de la capitale a remporté le 17 décembre dernier la Coupe intercontinentale en s’imposant en finale face à Flamengo aux tirs au but.

Safonov a brillé À l’issue du match entre le PSG et Flamengo, le score était d’un but partout et les deux équipes ont donc dû se départager aux tirs au but. Finalement, c’est donc le champion de France qui s’est imposé grâce à un immense Matvey Safonov. Le portier russe a détourné quatre des cinq tentatives brésiliennes et il a donc naturellement été élu homme du match.