Zinedine Zidane : Sa première fois à 15 ans !

Joueur professionnel puis entraîneur, Zinedine Zidane compte de très nombreux déplacements dans le cadre de son activité professionnelle, mais également pour son plaisir personnel. En 2024, l’ancienne gloire des Bleus avait évoqué son amour du voyage, et sa première fois en avion.

Comme tout footballeur professionnel, Zinedine Zidane ne compte plus depuis bien longtemps ses trajets en avion. Dès son jeune âge, l’enfant de la Castellane a fait de longs déplacements pour disputer des matches, un sentiment de liberté pour l’ancien meneur de jeu des Bleus. Interrogé par le site EnVols l’année dernière, Zidane s’était prononcé sur son amour du voyage, évoquant notamment sa première fois en avion.

« C’était la liberté » « Pour moi, voyager est synonyme de prendre l’air, m’évader, voir autre chose, expliquait Zidane, rencontré à l’occasion des JO de Paris 2024. J’en ai encore envie, même si, avec les années, on aspire au calme. Quand j’étais plus jeune, c’était très fort. La première fois que j’ai pris l’avion, c’était vers 14 ou 15 ans, pour un rassemblement avec l’équipe de France Jeunes. On était deux ou trois gamins qui venaient du Sud, c’était la liberté. »