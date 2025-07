Mercato - OM : Les discussions secrètes à 10M€ ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Six années de bons et loyaux services de la part de Valentin Rongier à l’OM. Son aventure pourrait trouver son épilogue d’ici la fin du mercato. Le club refuserait de l’augmenter et ses agents lui chercheraient une porte de sortie. Un transfert de 10M€ est attendu par l’Olympique de Marseille, refroidissant certains prétendants… mais pas tous.

Clap de fin pour Valentin Rongier ? La sentence semble irrévocable si l’on se fie aux rumeurs circulant dans la presse. Son départ de l’OM après six années de collaboration est d’actualité alors qu’aucun consensus n’a été trouvé avec ses dirigeants afin qu’il prolonge son engagement contractuel prenant fin le 30 juin 2026. Fidèle à sa politique, Pablo Longoria aimerait le faire partir afin de ne pas témoigner du départ d’un joueur libre dans un an.

10M€, l’OM fixe son prix Encore faudrait-il que les ambitions économiques de l’OM au sujet du transfert de Valentin Rongier ne soient pas jugées comme étant démesurées. A ce stade du mercato, le comité directeur de l’Olympique de Marseille attendrait une offre de 10M€ afin de sceller le transfert de son milieu de terrain. Une somme qui, d’après Foot Mercato, aurait sans doute déjà calmé les ardeurs de Sunderland et de Côme.