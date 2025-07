Mercato de folie à l’OM, l’annonce choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme à son habitude, l'OM devrait être une nouvelle très actif sur le mercato. Et pour cause, le club phocéen qui va retrouver la Ligue des champions cette saison, a déjà recruté CJ Egan-Riley, Facundo Medina ainsi qu'Angel Gomes. Et ce n'est pas encore terminé puisque les pistes menant à Igor Paixao ou encore Timothy Weah circulent avec insistance. Et selon Thibaud Vézirian, l'OM a les moyens économiques de ses ambitions sur le mercato.

Après avoir attiré CJ Egan-Riley, Facundo Medina ainsi qu'Angel Gomes, deux joueurs libres et un prêt payant, l'OM va cette fois-ci sortir le chéquier pour renforcer son secteur offensif. C'est ainsi qu'Igor Paixao ou encore Timothy Weah sont annoncés à Marseille, deux transferts qui pourraient coûter au total 40M€. Et ce n'est pas terminé puisque d'autres joueurs sont attendus. Et selon le journaliste Thibaud Vézirian, l'OM a largement les moyens économiques de se renforcer massivement pour le mercato.

Vézirian valide les 15M€ pour Weah « Greenwood, c’est un artiste, il ne prend pas la profondeur. Il se rapproche de l’attaquant dans une position axiale. Là t’as un autre profil capable de jouer ailier droit dans un 4-3-3 ou un 4-5-1, mais aussi piston droit donc un 3-5-2 ou un 3-4-3, arrière droit dans un 4-4-2 aussi », confie-t-il sur sa chaîne YouTube avant d'évoquer les moyens économiques de l'OM cet été.