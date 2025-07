Transfert de Pogba : Il annonce du lourd !

Après une très longue absence au cours de laquelle il a vraiment tout vécu, Paul Pogba est enfin de retour. Annoncé à l’Olympique de Marseille pendant très longtemps, le Champion du monde 2018 a finalement signé un contrat de deux ans avec l’AS Monaco. Il va donc pouvoir rejouer au football et pour la première fois de sa carrière, ce sera en Ligue 1.

C’est un feuilleton qui a rythmé le marché des transferts au cours des derniers mois. Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Paul Pogba a traversé une période extrêmement compliquée. Mais c’est désormais derrière lui, puisque sa suspension pour dopage est terminée et il a officiellement un nouveau club, avec l’ AS Monaco .

« Je suis sûr qu'il fera de grandes choses en Ligue 1 »

« Quand je l'ai revu aux États-Unis, j'ai pu constater sa force mentale » a précisé Matuidi. « Le football lui a beaucoup manqué, et je pense que c'est réciproque. Je suis sûr qu'il fera de grandes choses en Ligue 1 ». A noter que ce vendredi, Monaco lancera sa pré-saison avec un match amical face au Club Bruges et on pourrait bientôt voir Paul Pogba à l’œuvre, après plus de deux ans d’absence.