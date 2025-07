Transfert de Pogba : L'annonce fracassante de Pierre Ménès !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La semaine dernière, l'AS Monaco a officialisé l'arrivée de Paul Pogba dans son effectif. Le Français, dont la suspension pour dopage sest arrêtée en mars dernier, cherchait depuis des mois un nouveau club pour relancer sa carrière. Absent des terrains depuis septembre 2023, il a de grandes ambitions pour son retour à la compétition. Mais pour Pierre Ménès, il est difficile de pouvoir croire en lui à nouveau.

Ces dernières années, Paul Pogba a connu beaucoup de galères qui l'ont obligé à mettre sa carrière entre parenthèses. Entre les blessures, les affaires judiciaires et le dopage, il aurait pu disparaître à jamais. Mais c'est à Monaco qu'il tentera de se relancer, lui qui doit d'abord retrouver la forme. Il ne cache pas pas ses ambitions de se rapprocher à nouveau de son meilleur niveau et de pourquoi pas revenir en Equipe de France mais la tâche s'annonce quasiment impossible pour Pierre Ménès .

« J’espère me tromper, mais je ne crois pas du tout en ce pari »

Champion du monde avec l'Equipe de France en 2018, Paul Pogba n'évoluait déjà plus à ce niveau avant sa suspension. Après autant de temps passé loin des terrains, difficile de l'imaginer à nouveau en grande forme, surtout à 32 ans. « Ca me confirme dans le pessimisme qui est le mien de revoir Pogba ne serait-ce qu’à un niveau correct en championnat de France, parce qu’on part de trop loin et qu’on parle d’un joueur de 32 ans qui n’a plus de rythme. J’espère me tromper, mais je ne crois pas du tout en ce pari » poursuit Pierre Ménès, décidément très peu optimiste.