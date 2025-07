Transfert à l'OM : Un «joueur magnifique» débarque !

Après une saison délicate sur le plan défensif, l’OM se renforce avec l’arrivée de Facundo Medina. L’Argentin rejoint Leonardo Balerdi pour former une charnière 100 % argentine. Accueilli avec chaleur par son compatriote, le joueur du RC Lens arrive avec la grinta, une qualité louée par le capitaine olympien dans un message touchant.

Après une saison compliquée en défense, l’OM a décidé de prendre le taureau par les cornes et de remédier à ce problème. Medhi Benatia et Pablo Longoria ont alors ciblé de nombreuses recrues à ce poste et ont déjà officialisé deux d’entre elles, CJ Egan-Riley et Facundo Medina . Ce dernier a rejoint l’OM , en provenance du RC Lens , avec un prêt assorti d’une option d’achat à 18 M€, et accompagnera son coéquipier de sélection, le capitaine du club phocéen : Leonardo Balerdi .

«Je suis content de te voir avec les couleurs de l’OM»

Le défenseur de l’OM a d’ailleurs fait passer un message à Facundo Medina pour son arrivée, sur les réseaux sociaux de l’Olympique de Marseille :

« Salut mon frère ! Je vais te parler un peu français vu que je l’ai déjà appris. Je voulais te faire cette petite vidéo pour te dire bienvenue et aussi pour te dire que c’est normal que tu sois un peu fatigué que l’on te batte toujours. Donc je suis content de te voir avec les couleurs de l’OM et de te recevoir au Vélodrome et au club. Je sais que tout le club va t’aimer frérot parce que tu as un cœur magnifique, tu as la grinta, et tu es un joueur magnifique aussi. Frérot, tout le meilleur pour toi et à bientôt. »