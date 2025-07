Bennacer - OM : Le gros malaise à 4M€ révélé !

Prêté à l’OM par l’AC Milan, Ismaël Bennacer n’a pas su pleinement convaincre à cause de blessures récurrentes. Le club phocéen espère conserver l’international algérien via un nouveau prêt, mais les négociations sont bloquées, notamment en raison de son salaire élevé. Un dossier à 4 M€ qui vire au casse-tête.

L’OM pensait avoir réalisé un gros coup lors de la dernière fenêtre de transfert hivernal en s’attachant les services d’Ismaël Bennacer . L’international algérien avait rejoint la Canebière sous la forme d’un prêt avec une option d’achat de 12 M€ (plus 3 M€ de bonus), mais, à cause de nombreuses blessures, il n’a pas pu montrer tout son potentiel à l’OM .

Un salaire trop élevé

En effet, comme le révèle le site Calciomercato.com, l’OM et l’AC Milan sont dans une impasse. Les dirigeants phocéens et les Rossoneri n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le montant du prêt, ni sur le gros salaire d’Ismaël Bennacer, estimé à 4 M€. Si aucune solution n’est trouvée, l’international algérien retournera de l’autre côté des Alpes et l’AC Milan devra alors lui chercher une nouvelle porte de sortie.