14M€ : L'OM reçoit une réponse cash !

L’OM continue de s’activer sur le mercato et vise Timothy Weah pour renforcer son couloir droit. Si Nottingham Forest a vu son offre de 14 M€ refusée par le joueur, le club marseillais n’a pas encore transmis de proposition à la Juventus. Une piste ambitieuse qui pourrait s'accélérer dans les jours à venir après l’officialisation de Facundo Medina.

L’OM accélère sur le mercato et, après les signatures d’Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Facundo Medina, les dirigeants du club phocéen veulent continuer d’améliorer l’effectif de Roberto De Zerbi. Le coach italien souhaite des garanties pour jouer la Ligue des champions la saison prochaine et, en ce sens, le club s’est positionné sur de nombreux joueurs, notamment au poste d’arrière droit. Si l’OM est lié au nom de Sacha Boey, du Bayern Munich, Pablo Longoria et Medhi Benatia auraient également un œil sur le joueur de la Juventus Turin : Timothy Weah.