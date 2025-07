L'OM a trouvé la «perle rare» sur le mercato !

Déjà actif sur le marché avec trois recrues, l’OM continue de chercher la perle rare pour renforcer son attaque. Igor Paixao serait proche d’un accord avec le club, mais les discussions avec Feyenoord s’annoncent délicates. Une piste coûteuse, tandis qu’un plan B nommé Malick Fofana serait également à l’étude.

L’OM a d’ores et déjà bien entamé son mercato estival avec les trois nouvelles recrues que sont Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Facundo Medina. Cependant, les dirigeants marseillais ne comptent pas s’arrêter là et s’activeraient pour se renforcer sur l’aile gauche de l’attaque, un poste prioritaire d’après les informations de La Provence.