De Zerbi et l’OM : La rupture déchirante

Au four et au moulin, Roberto De Zerbi vit pour le football comme les joueurs de l’OM ont pu le voir tout le long de la saison. L’intense entraîneur italien ne fait pas vraiment de compromis et a grandement compliqué ses relations familiales pour le ballon rond au vu de ses propos tenus à son vestiaire.

Le 29 juin 2024, Roberto De Zerbi était nommé entraîneur de l’OM où il signait un contrat de trois saisons. Néanmoins, au bout de seulement cinq mois, le passionné technicien italien laissait la porte ouverte à un départ après la déroute face à Auxerre au Vélodrome (3-1) en novembre dernier en estimant qu’il partirait si le problème venait de lui.

De Zerbi, une saison épuisante Depuis, un climat de nervosité et notamment envers le corps arbitral en Ligue 1 est apparu avec le craquage de Pablo Longoria à Auxerre en février dernier (0-3) regrettant une corruption dans l’élite du football français. Deux ritiro, mises au verts, dans la province de Rome ont eu lieu au printemps, mais l’OM a tout de même valider son billet pour la prochaine campagne de Ligue des champions en finissant derrière le PSG au classement.