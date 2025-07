Vente OM : «Pas officiellement», la réponse tombe !

Il y a maintenant plusieurs années, Thibaud Vézirian annonçait la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite. Depuis, on attend que l’officialisation tombe, mais celle-ci se fait encore et toujours attendre. Qu’en est-il alors de ce dossier ? Le journaliste a apporté de nouveaux éléments, répondant notamment à ce qu’a pu dire Romain Molina sur la vente de l’OM.

La vente de l’OM est un sujet qui fait beaucoup de bruit. Pourtant, du côté de Frank McCourt, tout est clair. « Le club n’est pas à vendre et il ne faut laisser place à aucune ambiguïté là-dessus », assurait l’Américain pour le JDD. Tout cela pourrait finalement n’être qu’un discours de façade puisque McCourt laisserait bel et bien la porte ouverte à une vente de l’OM, mais pas à n’importe quel prix. Et à ce propos, Romain Molina a expliqué : « Le problème de McCourt, c’est qu’on lui a mis dans la tête que son club valait je ne sais pas combien. (…) Son club ne vaut pas grand-chose. (…) Tu as 700, 800 millions. Personne ne va t’acheter ça. (…) Même 600, ça ne vaut pas 600, Marseille ».