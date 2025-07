Mercato : Aubameyang «flingué», le danger qui guette l’OM !

Avec déjà 3 recrues au compteur cet été, l’OM n’en a pas fini avec son recrutement. Le club phocéen espère notamment désormais faire venir un buteur pour épauler Amine Gouiri. Dernièrement, il a été question d’un possible retour de Pierre-Emerick Aubameyang après un an en Arabie saoudite. Mais voilà qu’il faudra faire très attention avec un détail pour le Gabonais.

Il y a un an, Pierre-Emerick Aubameyang quittait l’OM au terme pourtant d’une saison exceptionnelle. Le Gabonais a alors rejoint l’Arabie Saoudite et Al-Qadsiah. Une aventure qui est sur le point de se terminer et qui a fait naitre une folle rumeur. En effet, un potentiel retour d’Aubameyang à Marseille a été annoncé. Face à cette possibilité, Thibaud Vézirian a mis en garde l’OM concernant le fait de faire revenir le buteur de 36 ans après un an en Arabie Saoudite.