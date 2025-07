Vente OM : Le deal avec McCourt qui vend la mèche ?

Cela fait maintenant plusieurs années que Thibaud Vézirian assure que l’OM est vendu à l’Arabie Saoudite. Pourtant, aujourd’hui encore, aucun signe d’une officialisation imminente de la cession du club phocéen. Cela n’empêche pas le journaliste d’en rajouter régulièrement une couche sur ce feuilleton qui fait tant parler. Et voilà qu’un nouvel indice confirmerait l’imminente d’une officialisation de la vente de l’OM.

« Ils sont ensemble pour faire du business et on va arriver à celui de l’OM »

Après avoir annoncé que l’OM était vendu il y a plusieurs années maintenant, Thibaud Vézirian assure que l’officialisation tombera tôt ou tard. Convaincu que l’Arabie Saoudite va racheter le club phocéen, le journaliste a d’ailleurs expliqué ce jeudi sur Twitch : « La situation est qu’il y a un cahier des charges vis-à-vis d’une future officialisation de cession pour que tout le monde retombe sur ses pattes parce tous les deals son parallèles. Il y a encore eu d’annoncer publiquement la semaine dernière un deal immobilier à New York entre une société de McCourt et le fond souverain. Ils sont ensemble pour faire du business et on va arriver à celui de l’OM par surprise, un jour, d’un coup ».