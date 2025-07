Transfert à l’OM : Deschamps valide !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Champion de France avec les Girondins de Bordeaux en 2009, Souleymane Diawara aurait pu prolonger l’aventure en Gironde. Mais un désaccord avec ses dirigeants, l’intérêt appuyé de Didier Deschamps et la pression unique de l’OM ont tout changé. Retour sur un transfert marqué par un clash… et une belle réussite.

À l’été 2009, l’ OM entame un nouveau cycle avec l’arrivée de Didier Deschamps sur le banc. L’ancien champion du monde 1998 souhaite construire une équipe capable de rivaliser immédiatement pour le titre. L’un de ses premiers objectifs ? Recruter un défenseur central expérimenté et dominant. Son choix se porte sur Souleymane Diawara, tout juste sacré champion de France avec les Girondins de Bordeaux. Un profil idéal pour renforcer l’arrière-garde olympienne.

« Deschamps me voulait absolument»

Mais pour le joueur, un départ à l'OM n’était pas une évidence. À l’époque, il envisageait de prolonger l’aventure avec Bordeaux. « J’ai un peu hésité parce qu’à la base j’étais en négociations avec Bordeaux pour une augmentation de salaire », a-t-il révélé dans un entretien accordé à Autourd’1Vers. Finalement, les discussions tournent court puisque son club refuse d'augmenter son salaire. Le ton serait vite monté entre les deux parties. « Le hic était que l’on n’était pas d’accord pour le salaire. C’est parti en clash et je me suis dit “Allez hop”. Deschamps me voulait absolument. Ça s’est bien passé, l’un des meilleurs managers », confie-t-il.