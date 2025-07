Deschamps : «Un handicapé», un clash fuite dans la presse ?

Vingt-cinq ans après le sacre des Bleus à l’Euro 2000, La Chaîne L’Équipe s'est replongée dans les coulisses de l’épopée tricolore. Une soirée riche en souvenirs, marquée par les confidences de Vincent Duluc, qui a notamment révélé une supposée altercation entre Didier Deschamps et Christophe Dugarry, révélatrice de tensions persistantes entre les deux anciens coéquipiers.

Deschamps lâché par le vestiaire ?

Journaliste à L’Équipe, Vincent Duluc est revenu sur ce papier. « Il était très contesté en interne, aussi par ses coéquipiers parfois, et que ce papier mettait un peu d’ordre là-dedans. Je ne lui reprochais pas de jouer, puisque je disais qu’il fallait qu’il joue. Un jour, il m’a dit, la première fois que j’ai lu l’article, ça m’allait, mais après on m’a dit comment il fallait que je le lise, et j’ai compris […] C’est du off de Duga en fait… Il le dit au journaliste, et le journaliste est un peu bavard (sourire). Duga l’avait dit à l’un d’entre nous, on était tous ensemble au petit-déjeuner, et quelqu’un du petit-déjeuner l’a répété un peu partout », a-t-il déclaré pour La Chaîne L’Équipe.